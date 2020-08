Messi, addio al Barcellona. Il presidente Bartomeu non cambia idea: vuol provare a trattenerlo

Il presidente Josep Maria Bartomeu non vuol proprio sentirne parlare. Il Mundo Deportivo spiega come il numero uno del Barcellona, nonostante tutto, continui ad avere una posizione ben precisa: non vuole vendere Leo Messi. L'idea del Barça è quella di trattenere la Pulce almeno fino al termine del suo contratto, ovvero giugno del 2021. Anche ieri, nell'incontro dirigenziale fra Bartomeu, il CEO Oscar Grau, il segretario tecnico Ramon Planes e il responsabile dell'area sportiva Javier Bordas, è stato concordato di proseguire su questa strada. E quindi anche in queste ore il club catalano farà di tutto per mettersi in contatto con Messi per cercare di fargli cambiare idea.

Da parte sua, si legge, l'argentino non sembra avere alcuna intenzione di fare marcia indietro.