Messi, addio al Barcellona. Il retroscena sul Real Madrid: giocatori increduli alla notizia

Tramite ESPN emerge un curioso retroscena riguardante le reazioni del mondo del calcio alla notizia della richiesta di Leo Messi di lasciare il Barcellona. In particolare i giocatori del Real Madrid sarebbero rimasti sorpresi e sbalorditi dalla notizia e nelle giornate di martedì e mercoledì il gruppo di Zinedine Zidane non avrebbe parlato d'altro. Nessuno, nella rosa dei Blancos, ha mai affrontato un Clasico senza Messi in campo. Sergio Ramos, il giocatore che è al Real da più tempo, arrivò alle Merengues l'anno dopo il debutto della Pulce in blaugrana.