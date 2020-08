Messi, addio al Barcellona. Il rischio rimorso: saluterebbe a -36 gare dal record di Xavi

Lionel Messi è già nella storia del Barcellona. Per i gol, e non solo. Se davvero, come sembra, lascerà il Camp Nou in questa estate, però, l'attaccante argentino potrebbe salutare con un piccolo rimorso: quello di non essere il calciatore con più presenze con la maglietta blaugrana. La Pulce, infatti, saluterebbe dopo aver giocato 731 partite col Barça. Mentre Xavi, primatista in questa particolare classifica e unico ad averne giocate di più dell'argentino, ne ha collezionate 767. Messi, in fin dei conti, dovrebbe aspettare un'altra stagione, salvi clamorosi KO, per raggiungerlo e superarlo.