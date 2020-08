Messi, addio al Barcellona. Il sito del Cruzeiro viene hackerato e annuncia l'acquisto della Pulga

vedi letture

"Ufficiale: Lionel Messi è un nuovo rinforzo del Cruzeiro". L'annuncio arrivato nelle ultime ore direttamente dal sito ufficiale del club brasiliano ha letteralmente fatto impazzire tifosi e media di Belo Horizonte. "Sono molto contento di essere al Cruzeiro. È un grande onore far parte della squadra di Enderson Moreira. Cari tifosi delle Volpi, ci vediamo presto. E non vedo l’ora di giocare al Mineirao!", nella nota rimasta online per qualche minuto si potevano addirittura leggere le prime dichiarazioni di Messi da neo-calciatore biancoblù, con tanto di aggiunta: "Preso Messi, siamo in trattativa per Cristiano Ronaldo".

Tuttavia, dietro all'improbabile ufficialità del trasferimento della Pulga alla Raposa c'è stato, come era comprensibile, un hackeraggio. A comunicarlo è lo stesso Cruzeiro, che ha pubblicato un comunicato ufficiale per fare chiarezza su quanto accaduto: "Il Cruzeiro conferma che il suo sito ufficiale ha sofferto una breve invasione nella sezione notizie. L’attacco è stato controllato e il post cancellato dal nostro sistema di sicurezza. Nessun dato è stato compromesso o rubato e l’origine dell’invasione è sotto investigazione".