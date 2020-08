Messi, addio al Barcellona: in Argentina vedono il Newell's Old Boys come possibile destinazione

vedi letture

La bomba Leo Messi è esplosa e inevitabilmente tutto il mondo sta parlando del futuro della Pulce dopo la richiesta di lasciare il Barcellona già in questa sessione di mercato. Secondo il portale argentino TyC Sports una delle opzioni oltre a Manchester City, Inter, PSG e Manchester United è quella che porta a Rosario, sua città natale, ed in particolar modo al Newell's Old Boys. Squadra del cuore e dell'infanzia dell'argentino, nei mesi scorsi la stessa Pulce aveva parlato del suo desiderio di vestire i colori della Lepra un giorno futuro: "Ho il sogno di giocare per il Newell's un giorno, anche se non so se potrà mai accadere. Oggi penso più al futuro dei miei figli che a quello nel calcio argentino, ma l'idea c'è ovviamente. Dovrei convincere la mia famiglia, soprattutto i miei figli. Thiago è già grande e quando gli dico che andiamo in Argentina non è per niente felice", le parole del giocatore di circa un anno fa.