Messi, addio al Barcellona. L'appello del premier argentino Fernandez: "Torna al Newell's"

Quale futuro per Lionel Messi? Il suo addio al Barcellona sembra ormai imminente e tutti sperano di vedere il calciatore più forte del mondo nel proprio Paese. In Argentina, soprattutto, dove è un mito. Persino il premier argentino Alberto Fernandez in un'intervista ai media locali ha mandato un appello alla Pulga: "Il Barcellona è stato un club unico in questi anni con Messi. Spero che Leo terminerà la sua carriera dove l'ha cominciata, in Argentina, al Newell's Old Boys. Leo, sei nel cuore di tutti noi e non abbiamo mai potuto vederti giocare nella nostra terra. Dacci il gusto di venire qui per terminare la carriera al Newell's, che è il tuo club".