Messi, addio al Barcellona. L'argentino non vuole scontri con il club blaugrana

Lionel Messi non vuole separarsi dal Barcellona scontrandosi col club. Proprio per questo motivo - come riporta Onda Cero - il giocatore ha cercato in due occasioni di trovare un accordo amichevole con la società: l'idea è quella di non agitare ulteriormente le acque, ma difficilmente il club deciderà di optare per tale soluzione.