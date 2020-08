Messi, addio al Barcellona. L'ex agente: "Inter favorita dalla tassazione sui calciatori top"

Josep Maria Minguella, agente che ad inizio anni 2000, ha accompagnato Leo Messi nella firma del suo primo contratto da professionista con il Barcellona ha detto la sua sulla decisione dell'argentino di salutare il club catalano attraverso le colonne di Tuttosport: "Leo pensa di non essere in grado di poter porre rimedio da solo a tutti i problemi della squadra - ha spiegato in merito alla scelta di separarsi dai blaugrana -. Anche il Barça, però, ha i suoi diritti, ossia un contratto che dice che se vuole andar via deve pagare 700 milioni".

Minguella, poi, mette in cima alla lista delle pretendenti l'Inter: "L'Italia ha un sistema fiscale che favorisce i calciatori top. Era successo anche in Spagna con la Ley Beckham. E questo finisce per attrarre calciatori come Ronaldo e Lukaku che, fino a 5 anni fa, nessuno avrebbe mai pensato che potessero finire in Italia. Quello che è chiaro è che questo Barça gli va piccolo. Così com'è evidente che se la Serie A riuscisse a riunire Leo e Cristiano acquisirebbe una ripercussione mondiale superiore"