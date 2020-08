Messi, addio al Barcellona. L'ex presidente Gaspart: "Ho visto il contratto: non va via ora"

A Marca ha parlato l'ex presidente del Barcellona, Joan Gaspart, del futuro di Lionel Messi. "Messi non può andarsene. Dovrà partire nel 2021. Ho visto il contratto ed è molto chiaro. La clausola è terminata a giugno e non si torna indietro. Preferisco che se ne vada il prossimo anno a 0 che ora per meno di 700 milioni di euro. Qui comanda la società, non il giocatore. La società ha pagato i giocatori. E non è una questione di soldi, c'è un contratto firmato e basta".