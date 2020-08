Messi, addio al Barcellona. L'Inter non molla: sponsor e strategia per superare il City

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla strategia dell'Inter per provare a prendere Lionel Messi. Il piano è pronto da tempo, ma prima Zhang vuole conoscere i costi della rottura con i blaugrana. Oggi i conti del Manchester City lasciano pensare che siano avanti a tutti per prendere la Pulga ma l'Inter non molla. I nerazzurri si sarebbero già mossi a Nyon, secondo fonti non confermate dalla Catalogna. Però Zhang cerca sponsor in Cina per provare l'assalto a Messi, e la questione fiscale potrebbe ingolosire anche il giocatore.