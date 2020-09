Messi, addio al Barcellona. La FIFA può concedere al City un trasferimento provvisorio

Lionel Messi e i suoi legali hanno deciso: la formula con cui potrebbe concretizzarsi l'addio al Barcellona nei prossimi giorni è quella del trasferimento provvisorio. Come funziona esattamente? Lo spiega Mundo Deportivo: "Il club che vuol mettere sotto contratto il giocatore deve richiedere il trasferimento provvisorio. Deve chiedere alla propria Federazione il trasferimento tramite il TMS, meccanismo previsto dalla FIFA per il passaggio di un giocatore da una Federazione all'altra. In questo caso, LaLiga - che ritiene Messi contrattualmente vincolato - non accetterebbe la proposta e negherebbe il trasferimento. A questo punto, la palla passa alla FIFA: il giudice unico quasi sicuramente concederebbe il trasferimento e ordinerebbe alla Liga (che manterrebbe autorità solo in caso di passaggio interno, a un'altra formazione spagnola) di autorizzarlo. Quindi, Leo potrebbe già giocare per la sua nuova squadra, in attesa della causa che il Barça gli intenterebbe per la rottura unilaterale del contratto".