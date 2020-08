Messi, addio al Barcellona. La Pulce pronta a trattare per un addio amichevole?

vedi letture

La notizia del giorno è che Lionel Messi ha informato il Barcellona che domani non si presenterà insieme al resto della squadra per il test medici prima dell'inizio della nuova stagione (lunedì ci sarà il primo allenamento). Come riporta Radio Onda Cero Messi non ha cambiato idea: vuole lasciare il club blaugrana. Tuttavia la Pulce si è detta disponibile per trovare un'intesa amichevole con il club per sancire l'addio, per evitare così un contenzioso legale.