Messi, addio al Barcellona. La Pulce si considera libero dal contratto coi catalani

vedi letture

Il Mundo Deportivo spiega che la decisione di non presentarsi domani agli allenamenti da parte di Lionel Messi è irrevocabile. E questo perché, come detto, considera la sua avventura chiusa al Barcellona. Ha sfruttato la clausola che gli permette di liberarsi gratis e questo nonostante abbia data 10 giugno. Per il club è scaduta, gli avvocati del giocatore ritengono che il ritardo nella stagione calcistica dovuto all'interruzione causata dal coronavirus gli consenta di poterla utilizzare per essere in grado di partire gratuitamente ora. Cioè, poiché il calendario calcistico è andato avanti a causa della pandemia, anche la data e gli effetti di quella clausola devono andare avanti.