Messi, addio al Barcellona. La Pulga ha intenzione di rompere il silenzio sul suo futuro

Sport spiega, a proposito del caso Lionel Messi, che il capitano dell'FC Barcelona è determinato a rompere il silenzio che ha mantenuto fino ad ora e offrire la sua versione dei fatti, anche se vuole misurare molto bene i tempi e scegliere il momento che riterrà più opportuno. Finora l'attaccante argentino non ha parlato, né per annunciare la sua decisione né per replicare alle dichiarazioni che sono state fatte sul suo futuro, che si tratti di quelle del tecnico Ronald Koeman, del segretario tecnico Ramon Planes o del presidente Josep Maria Bartomeu. Il vertice del Barça, infatti, avrebbe contattato nelle ultime ore il padre e rappresentante, Jorge, ma non direttamente il calciatore.