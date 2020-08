Messi, addio al Barcellona. La Pulga vuole evitare la battaglia legale col club

vedi letture

Sport spiega che Lionel Messi non vorrebbe entrare in una battaglia legale con il Barcellona. Per questo vuol far capire a Josep Bartomeu che la sua è una decisione irrevocabile e spera che il club si convincerà ad accettare offerte ben al di sotto della sua clausola rescissoria.