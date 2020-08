Messi, addio al Barcellona. Leo chiede un faccia a faccia per evitare di andare in tribunale

Lionel Messi ha comunicato al Barcellona che non sosterrà le prove mediche e all'allenamento, il primo stagionale, di domani non si presenterà. Il fenomeno argentino considera vigente la sua clausola di risoluzione e considera di poter lasciare la Catalogna gratis. Proprio questo questo avrebbe chiesto a Bartomeu un faccia a faccia per un addio amichevole: non vuole adire le vie legali. A riportarlo è Sport.