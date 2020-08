Messi, addio al Barcellona. Leo ha contribuito al 9% di tutti i gol segnati nella storia del Barça

Lionel Messi e il Barcellona, un amore iniziato nel lontano 2000 e che adesso sembra arrivato ai titoli di coda. Ma quanto ha pesato, anche al netto dei trofei (non proprio un dettaglio), il 10 argentino nella storia dei catalani? Lo analizza il profilo MisterChip su Twitter. Da quando è stato fondato, il Barça ha segnato 9.866 gol. Di questi, ben 633 (il 6,42% del totale) sono stati siglati da Messi. Se si prendono in considerazione anche gli assist, il totale dei gol segnati dal Barça col contributo, diretto o indiretto, dell'argentino, sale a 887 (il 9% del totale). In pratica, con un po' di approssimazione, ogni 11 gol segnati dal Barcellona in tutta la sua storia, uno porta la firma di Lionel Messi. Hai detto niente.