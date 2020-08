Messi, addio al Barcellona. Leo segue solo 4 club su Instagram: non c'è l'Inter

Non è un indizio di mercato, più che altro una curiosità. Ma, nei giorni in cui Lionel Messi è a un passo dall'addio al Barcellona, nonché al centro dei desideri di mezza Europa, colpiscono i club da lui seguiti su Instagram. Sulla popolare piattaforma, l'argentino vanta ben 164 milioni di follower (per la cronaca, con un netto incremento nelle ultime ore), ma segue appena 230 profili. Tra questi, soltanto quattro sono squadre di calcio: il Barcellona, ovviamente. Poi gli argentini del Newell's Old Boys, nel quale la Pulce ha mosso i primi passi. E poi due inglesi: Chelsea e Manchester City. Entrambe, soprattutto i Citizens, accostate al suo futuro. Non c'è, evidentemente, l'Inter. Ma non vuol dire nulla, o forse sì.