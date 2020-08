Messi, addio al Barcellona. Lunedì la Pulce non si presenterà alla ripresa degli allenamenti

Il Corriere dello Sport parlando del prossimo addio di Leo Messi al Barcellona spiega alcuni retroscena della scelta della Pulce. L'unico accadimento che potrebbe far tornare l'argentino sui propri passi è legato alle dimissioni del presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu entro le prossime 24/48 ore, altrimenti si andrebbe fuori tempo massimo. Uno scenario che appare complicato per molte ragioni, per questo Leo Messi lunedì prossimo non si presenterà alla Ciutat Deportiva per la ripresa degli allenamenti della squadra dopo le vacanze.