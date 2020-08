Messi, addio al Barcellona. Mandato agli avvocati per l'addio, Bartomeu chiede la clausola

I colleghi del Mundo Deportivo parlano delle ultime sul caso Messi. L'argentino non vuole un confronto con la dirigenza del Barcellona e ha ordinato ai suoi avvocati che si riuniscano con il club per negoziare il suo addio. Bartomeu invece tiene il punto e farà capire agli avvocati che Messi è molto importante per il nuovo ciclo e lo libererà solo per la clausola.