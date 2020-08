Messi, addio al Barcellona. Mestre: "Tardi per trovare un accordo. Partirà solo con la clausola"

Jordi Mestre, dirigente che fino allo scorso anno è stato vicepresidente del Barcellona, ha parlato a RAC1 del caso Leo Messi e delle possibili strade da percorrere: "Non penso che Messi possa liberarsi senza pagare la clausola. Non ha senso firmare un contratto con un giocatore e poi farlo andar via quando ha voglia. I contratti li firmano le due parti e devono essere rispettati. La chiave di tutto è il 10 giugno. Quel che mi dicono da dentro il club è che esiste una clausola da 700 milioni di euro e che se Messi vuole andarsene deve pagarla. Il club è chiaro su questo. Con Neymar, per esempio, il PSG pagò la clausola. Possibile trovare un accordo fra il club ed il giocatore? Mi sembra tardi per trovare un accordo. Oramai siamo entrati in una dinamica di avvocati e burofax, c'è stato tanto rumore. Penso che se le parti si fossero parlate di persona, forse si sarebbe arrivati ad un accordo. Questo è il mio pensiero, anche se mi piacerebbe vedere un patto fra le parti visto che questa situazione non è positiva per nessuno. Messi fa bene ad andarsene? E' un suo diritto, ma deve compiere i giusti passi nelle giuste date, come Xavi o Iniesta. Tutti sapevamo che non era eterno. Il 2-8 ha certamente fatto danni e influito, ma questa non è una decisione maturata in un giorno. Bartomeu? Ha fatto bene a non dimettersi, sarebbe stato controproducente".