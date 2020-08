Messi, addio al Barcellona. Muller: "Il migliore, ma il Bayern non ha modo di comprarlo"

L'attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller ha parlato della situazione di Leo Messi e dell'impossibilità che la Pulce arrivi all'Allianz Arena: "Ultimamente ho parlato molte volte col nostro direttore finanziario. Non credo potremo fare niente al riguardo...Un giorno doveva succedere, che Messi lasciasse il Barcellona. Molti pensavano che quel giorno sarebbe arrivato a fine carriera, invece qualcosa è cambiato. Per me Messi rimane fra i migliori, se non addirittura il migliore al mondo. Mi tolgo il cappello di fronte alla sua carriera. Dal mio punto di vista se dovesse cambiare squadra sarebbe interessante per il mondo del calcio".