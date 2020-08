Messi, addio al Barcellona. Nessuna risposta dal giocatore all'invito di Bartomeu

Josep Bartomeu ha lanciato ieri indirettamente un messaggio a Lionel Messi e al padre Jorge: è disposto a dimettersi qualora l'argentino dovesse riconoscere il Presidente, pubblicamente, come problema per il club. Per adesso, spiega Sport, non ci sono risposte da parte dei Messi e la decisione di andar via sembra irrevocabile.