Messi, addio al Barcellona. Non è della Pulce la clausola rescissoria più alta

Settecento milioni di euro è quanto il Barcellona punta ad incassare dall'addio di Leo Messi, evitando l'utilizzo della clausola rescissoria a cui l'argentino si era appigliato nel momento della sua comunicazione alla dirigenza blaugrana.

Quella del Diez, però, non è la clausola rescissoria più alta all'interno della prima squadra catalana. Questo particolare primato spetta, stando ai dati pubblicati da L'Equipe, ad Antoine Griezmann con ben 800 milioni di euro.

Più bassa rispetto a quella di Messi sono invece le clausole apposte sui contratti di Jordi Alba, Gerard Piqué e Sergio Busquets con 500 milioni di euro, mentre a 400 milioni ci sono Frankie De Jong e l'ex bianconero Miralem Pjanic; 300 milioni per Lenglet, 200 per Suarez, 180 per Ter Stegen e 100 per Semedo.