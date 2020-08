Messi, addio al Barcellona. Pedrerol lancia un appello a Bartomeu sul Chiringuito

Josep Pedrerol, storico conduttore del Chiringuito, ha dedicato il suo editoriale del giovedì per un messaggio a Josep Bartomeu, presidente del Barcellona. "Non venda Messi. Lo dichiari non trasferibile, che arrivi alla fine del suo contratto. Che prosegua per questa stagione e poi lasci che vada via. Che gli permetta di andar via alla grande, come merita, davanti alla sua gente. Messi non può andar via dalla porta di servizio, è un patrimonio del club. Ponga fine a questo scherzo di cattivo gusto, difenda i soci. Non venda Messi".