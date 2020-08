Messi, addio al Barcellona. Possibile addio a zero ma con rischio penale per chi lo tessera

vedi letture

Mentre mezza Europa è partita alla caccia di Leo Messi a Barcellona rimane ancora tutta da decifrare la battaglia legale che si profila all'orizzonte fra l'argentino e il club in relazione alla clausola rescissoria attivata dal giocatore per liberarsi.

Con la FIFA che sembra intenzionata a non intervenire su una questione interna al club, non è da escludere che tale diatriba finisca di fronte al tribunale del lavoro della Catalogna. Da non escludere uno scenario con Messi che se ne va a titolo gratuito in un club che poi possa essere costretto a pagare una penale a processo chiuso. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.