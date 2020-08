Messi, addio al Barcellona. Primo allenamento di Koeman, ovviamente senza la Pulce

Lionel Messi, come ampiamente previsto, non si sta allenando agli ordini di Ronald Koeman alla Ciutat Esportiva. La prima seduta diretta dal tecnico olandese è cominciata alle 17.30 senza il simbolo del Barcellona, che ieri non si è sottoposto ai test PCR e quindi non avrebbe potuto in ogni caso ritrovare i compagni di squadra.