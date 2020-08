Messi, addio al Barcellona. Prove di formazione al City: falso 9, 4-3-3 o al posto di David Silva

Il Manchester City è in pole position per l'acquisto di Leo Messi. I Citizens, fin dal giorno della scelta della Pulce di dire addio ai blaugrana, sono sembrati la squadra con più chance di arrivare al 6 volte Pallone d'Oro. Ed il Manchester Evening News, in attesa degli sviluppi della trattativa, prova già ad ipotizzare i tre sistemi che Pep Guardiola potrebbe utilizzare con Messi in squadra.

Il primo è un 4-3-1-2 con Messi nel ruolo di falso 9, con lui in attacco anche Sterling e Gabriel Jesus.

Il secondo è un 4-3-3 classico con Messi che partirebbe nel ruolo di ala destra, col Kun Aguero attaccante centrale e Raheem Sterling a sinistra.

Quindi la scelta più stravagante che vedrebbe Messi nei 3 di centrocampo del 4-3-3: la Pulce andrebbe a completare il reparto con De Bruyne e Gundogan e la spiegazione, almeno sulla carta, regge: Guardiola chiede tanto movimento e tanto pressing ai suoi attaccanti, cosa che Messi non può garantire per caratteristiche e età (33 anni). Idealmente, Messi andrebbe ad occupare la casella lasciata libera da David Silva.