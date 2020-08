Messi, addio al Barcellona. Quando Aguero disse: "Il City è l'ideale per lui, sarei felicissimo"

Lionel Messi al Manchester City potrebbe fare la felicità di molti tifosi del club inglese. Ma anche di un calciatore, più di tutti gli altri. Si tratta infatti di Sergio Aguero, che in tempi non sospetti ha dichiarato di volere il capitano del Barça, suo compagno in nazionale e amico nella vita privata, anche all'Etihad. "Ho parlato con lui, gli ho detto che il Manchester sarebbe l'ideale - dichiarò il Kun a fine 2015 - so che non è facile ma sarei felicissimo". A distanza di qualche anno, il sogno potrebbe diventare realtà.