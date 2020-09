Messi, addio al Barcellona. Rakitic: "La prima opzione dovrebbe essere sempre questo club"

Durante la speciale conferenza stampa indetta dal Barcellona per salutarlo, Ivan Rakitic ha parlato del futuro di Messi: "La prima opzione, la migliore per tutti i giocatori, è sempre il Barça. Poi ogni giocatore prende la decisione che ritiene più giusta e io preferisco parlare della mia. Per me la prima opzione dovrebbe essere sempre il Barcellona".