Messi, addio al Barcellona. Rodolfo Cardoso: "Può far bene ovunque, anche in Germania"

A lungo stella del calcio tedesco, soprattutto con la maglia dell'Amburgo di cui è stato anche allenatore, Nazionale argentino dove ha militato anche nella Copa America del '97, Rodolfo Cardoso a Super Deportivo Radio parla di Lionel Messi. "Il calcio tedesco è finanziariamente molto potente ma scommette sui giovani. Hanno preso tanti ragazzi francesi, come filosofia però è attraente. I tedeschi sono abituati ad apprendere e a superare le avversità, senza problemi a copiare il meglio. Sono stati bravi a insegnare anche la tecnica individuale. Messi? Lui farebbe bene ovunque, ma non riesco a immaginarmelo fuori dal Barcellona, ancor meno adesso. E' diverso da tutti, anche da Cristiano Ronaldo e farebbe meglio in Germania, per caratteristiche, anche del portoghese", ha detto Pelusa.