Messi, addio al Barcellona. Rummenigge si tira fuori: "Lontano dalla filosofia del Bayern"

vedi letture

Karl-Heinz Rummenigge chiude la porta a Lionel Messi. Intervistato da Tuttosport, il CEO del Bayern Monaco ha ribadito come un investimento di quel tipo sia lontano dai programmi del club tedesco: “Non possiamo pagare un giocatore così, non fa parte della nostra politica. E aggiungo che sentire che Messi può lasciare il Barcellona mi mette un po’ di tristezza: secondo me dovrebbe chiudere con i catalani, anche se ovviamente non conosco gli aspetti privati della questione”.

Chi se lo può permettere?

“Dopo il Covid è difficile per qualsiasi società. Serve un proprietario ricchissimo”.

Per le stesse ragioni non avete puntato Ronaldo?

“Avevamo e abbiamo Lewandowski, non ci serviva uno come Cristiano. Che però è stato un grandissimo colpo per la Juventus, l’ha fatta crescere a livello commerciale. E poi è un extraterrestre”.