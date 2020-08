Messi, addio al Barcellona. Social impazziti: dal Nepal smentiscono l'arrivo del fenomeno

La notizia-bomba dell'addio di Lionel Messi al Barcellona è arrivata anche in Nepal, dove un club ha simpaticamente "smentito" l'arrivo del fenomeno argentino sui propri canali social: "Il Manang Marshyangdi comunica che, a proposito della notizia che si sta diffondendo sui media mondiali, ovvero la firma di Lionel Messi per il nostro club, non è stato fatto alcun tentativo per il giocatore". Il comunicato è firmato da Chhimi Ugren Gurung, il presidente.