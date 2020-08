Messi, addio al Barcellona. Suarez rompe il silenzio: "Solo io parlerò del mio futuro"

Negli ultimi giorni sono arrivate molte parole su presente e futuro di Luis Suarez. Tra queste anche l'ex agente dell'uruguaiano che ha detto che "il futuro di messi influirà sulle decisioni di Suarez". Adesso, il giocatore ha rotto il silenzio e ha scritto sui social, in una storia su Instagram che "c'è gente che parla di me o a mio nome quando sono anni che non ho più rapporti con loro. Parlerò io e solo io per le cose che mi riguardano".