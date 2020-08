Messi, addio al Barcellona. Tra Fair Play Finanziario e ingaggio, ecco gli ostacoli del City

Il Fair Play Finanziario può essere un bel problema, senza dimenticare l'ingaggio della Pulce. L'idea di arrivare a Leo Messi stuzzica il Manchester City, ma ci sono dei fattori che non dipendono dal club inglese: il Mundo Deportivo cerca di fare il punto sulla situazione in casa citizens e vista l'ultima vicenda in cui è stato coinvolto il club, sarà davvero complicato aggirare l'ostacolo del Fair Play Finanziario. Inoltre bisognerà capire se il Barcellona farà partire a zero il giocatore oppure ostacolerà un'eventuale cessione.