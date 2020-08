Messi, addio al Barcellona. Tutte le ragioni che spingono il club culé a dire no alla sua cessione

Non dare un'immagine di debolezza, non cedere l'idolo dei tifosi, non rinunciare al miglior calciatore della rosa e non perdere sponsorizzazioni economiche. Sarebbero principalmente queste, come riporta Mundo Deportivo, le ragioni che spingono il Barcellona a fare resistenza nonostante la decisione irrevocabile di Lionel Messi di andarsene dai blaugrana. Il club catalano continua a fare muro e, per il momento, non intende negoziare con nessuno l'addio della Pulga.