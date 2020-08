Messi, addio al Barcellona. Ulteriori conferme argentine: non farà un passo indietro

vedi letture

Un altro giorno di telenovela sul futuro di Lionel Messi ma il succo della questione, come riporta Deportes Cuatro, non cambia: l'argentino ha deciso e non farà un passo indietro. Non giocherà più al Barcellona e il suo futuro sarà altrove. Secondo l'emittente argentina, l'idea di giocare in Premier League per Messi sarebbe quella più attrattiva, così come tornare a lottare per tutti i titoli con Pep Guardiola al Manchester City. Anche se l'ingresso in scena del PSG rischia di rompere gli schemi.