Messi, addio al Barcellona. Una piccola parte dell'incasso andrà anche al Newell's

Il giornale La Capital spiega che il Newell's potrebbe trarre vantaggio economico se l'uscita di Lionel Messi dal Barcellona comportasse un esborso di denaro da parte del nuovo club che dovesse ingaggiare lo straordinario dieci Rosario, che altro non sarebbe che il Manchester City in Inghilterra. Per il Newell's ci sarebbe lo 0,66 per cento di incassi della vendita della Pulga: è chiaro che i rossoneri sperano che la cifra dell'addio di Messi sia il più alta possibile.