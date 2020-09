Messi, addio al Barcellona. Unzue: "Ha conquistato il diritto di determinare il suo futuro"

Torna a parlare Juan Carlos Unzué, ex vice allenatore del Barcellona, a proposito della vicenda che vede protagonista Lionel Messi: "Penso che Leo abbia conquistato il diritto di determinare il proprio futuro. Ho solo rispetto e ammirazione per lui. Ovviamente preferirei che resti al Barcellona e che continui a farci divertire, fino alla fine della sua carriera. La decisione deve essere ponderata, non può essere frutto di un colpo di testa. Queste partenze storiche non hanno mai portato nulla di buono".