Messi, addio al Barcellona. Unzué: "Ha il diritto di prendere questa decisione"

Juan Carlos Unzué, ex preparatore dei portieri del Barcellona dal 2003 al 2010, ha parlato così del caso Messi: "Credo che difficilmente Messi cambierà idea, è una persona intelligente e dal grande carisma, nonostante sia introverso. È cresciuto tanto rispetto a quando l'ho conosciuto io. Credo che quando prendi una decisione simile non dipende soltanto dal momento. Sono sicuro che abbia valutato tutte le circostanze ed ha tutto il diritto di scegliere per se stesso. La maniera in arriva una decisione, sia essa la peggiore o la migliore, può essere discutibile, certo, anche se io non mi posso esprimere perché non so cosa è successo tra lui ed il club. Credo che si sia guadagnato il diritto di prendere una decisione del genere. Penso non sia solo una sensazione la mia. Lo dimostrato i contratti che ha firmato in questi anni. Il club gli ha lasciato una porta aperta dandogli la possibilità di decidere. Sono sicuro che questa sia stata una decisione molto difficile da prendere per quanto ragionata. Evidentemente sente di poter trovare altre motivazioni, con altri compagni in un altro posto".