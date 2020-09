Messi al Manchester City? Rodri non commenta: "Posso solo dire che lo ammiro"

Da giorni non si parla d'altro: Lionel Messi vuole lasciare il Barcellona. E tra i club interessati a ingaggiare il fenomeno argentino c'è il Manchester City, squadra in cui gioca il centrocampista Rodri. Dal ritiro della Spagna, l'ex Atletico Madrid non ha voluto commentare le voci: "Posso solo parlare della grande ammirazione che provo per lui come figura di spicco del calcio mondiale", ha detto.