Messi all'Inter? La guerra con Bartomeu può aprire le porte dell'addio al Barça

La Gazzetta dello Sport di questa mattina approfondisce la notizia uscita nella serata di ieri a proposito di Lionel Messi e di un possibile intrigo che potrebbe portarlo in futuro a vestire la maglia dell'Inter ripartendo dai rapporti disastrosi tra il fenomeno argentino e il Barcellona. Il giocatore è un vero e proprio simbolo dei blaugrana, ma è in aperta rottura con il governo che gestisce il club, in primis con il presidente eletto Bartomeu. Se la Pulce vuole restare, visto che nel 2021 sono previste nuove elezioni, potrebbe spingere per l'addio dell'attuale numero uno visto che, soprattutto per i tifosi, lui è decisamente più importante. Ma nel caso in cui volesse dire addio, avrebbe le armi per farlo, come la clausola sul contratto che gli permetterebbe di lasciare gratis il Barça comunicando questa volontà entro il 31 di maggio. La trattativa per il rinnovo dell'accordo attualmente in scadenza nella prossima estate, non è mai iniziata e questo è un altro sintomo di un rapporto che potrebbe clamorosamente interrompersi dopo 15 anni di successi. Che sia arrivato il momento del trasferimento impossibile? Presto per dirlo ma i fatti dicono che anche se difficile, un cambio di maglia per Leo non è da scartare a priori.