Messi allo Stoccarda? I tifosi ci provano: lanciata raccolta fondi per raccogliere 900 milioni

Manchester City, Paris Saint-Germain, Juventus, Inter e... Stoccarda. Lionel Messi è il sogno proibito di tanti club europei e i tifosi stanno letteralmente impazzendo all'idea di poter vedere il fenomeno argentino con la propria squadra del cuore. In Germania, i sostenitori dello Stoccarda hanno lanciato una raccolta fondi per pagare la clausola del calciatore del Barcellona: l'obiettivo è raccogliere la cifra astronomica di 900 milioni. Qualora, come dovrebbe accadere con ogni probabilità (finora sono arrivate offerte per 419 euro), non si dovesse raggiungere l'obiettivo, i soldi raccolti saranno destinati in beneficenza.