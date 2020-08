Messi aveva già deciso prima del colloquio di Koeman. Il Barça non ha più il suo diez

Il Barcellona si trova in mezzo alla tempesta perfetta. Perché se è vero che il club fino a ieri era confidente di tenere Lionel Messi anche dopo un'annata storica, soprattutto nel senso negativo, visto l'eliminazione con il 2-8 contro il Bayern Monaco, dall'altro la decisione di andarsene via era già praticamente presa da qualche giorno. Come riportato venerdì sera, Messi è convinto di salutare il Barcellona e scegliere una destinazione alternativa: Paris Saint Germain, Inter, oppure Manchester United, accostato nelle ultime ore.

CLAUSOLA UN ANNO PRIMA - In anticipo sullo stupore del Barcellona, la sconfitta è stata troppo pesante da mandare giù, anche per chi ha passato la propria vita in blaugrana. E ora? Il Barça voleva puntare tutto su Lautaro Martinez, anche per accontentare Messi, ma tutto rischia di avere una rivoluzione copernicana. Se è vero che Griezmann e Dembele non andranno via, dall'altro c'è un'enorme incognita sul futuro. Preso Koeman, perso Messi, tantissimi possibili addii. Bartomeu è appeso a un filo che si è già spezzato. E questa notizia è solo la goccia che fa traboccare il vaso.