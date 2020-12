Messi contro Ronaldo, atto 36. L'ultima volta nel 2018, in Champions nel 2011

Barcellona-Juventus sarà anche e soprattutto la sfida numero 36 tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Eterni rivali, forse mai davvero amici ma sicuramente capaci di rispettarsi a vicenda. E tantissime volte l’uno contro l’altro: con la gara di stasera, Messi diventerà infatti in assoluto il calciatore più affrontato da Ronaldo in carriera, eguagliando Iniesta a quota 36 partite da avversario (ma lo spagnolo è già stato superato nei minutaggi). Sull’altro fronte, soltanto Ramos (44 volte), Godin e Benzema (entrambi 38) avranno disputato in carriera più partite contro Messi di Cristiano Ronaldo.

La prima volta finì 0-0. L’ultima 2-2. Il primo confronto è datato 2007/2008, semifinale di Champions, Barcellona-Manchester United: finì 0-0, al ritorno per la cronaca vinsero i Red Devils. L’ultimo, in Liga, stagione 2017/2018, un altro pareggio: Barcellona-Real Madrid 2-2. Segnarono entrambi. L’ultima volta in Champions è lontanissima e il ricordo è felice soprattutto per Messi: si tratta infatti delle semifinali dell’edizione 2010/2011. 0-2 al Bernabeu all’andata con doppietta di Lionel, 1-1 al Camp Nou al ritorno con Ronaldo a secco. Passò il Barça. In totale, i due si sono affrontati cinque volte in Champions League: quattro semifinali e una finale. Tre vittorie di Messi (tra cui anche la finale del 2008/2009), una di Ronaldo, due pareggi.