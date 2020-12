Messi contro Ronaldo, Del Piero: "Sono cresciuti sfidandosi. Lionel è straordinario"

Dagli studi di Sky, nel pre-partita di Barcellona-Juventus, Alessandro Del Piero ha commentato la sfida tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: “Raggiungono entrambi l’eccellenza. Sono stati punti di riferimento e si sono aiutati, sfidandosi continuamente. Questo ha fatto crescere la voglia di successo di entrambi la competizione è stata fondamentale per loro. Questa sera li vedremo di fronte uno contro l’altro, per la prima volta da quando Ronaldo è alla Juve. A livello di personalità, Cristiano chiede ai suoi di seguirlo perché li porti alla vittoria. Lionel è un ragazzo molto malleabile, che ama la vita di tutti i giorni e per il quale il calcio è una parte della giornata, talmente bella perché è nato con queste qualità straordinarie. Ci frena soltanto il fatto che ha avuto un predecessore come Maradona, che ha vinto con la nazionale. Forse questo lo porta in una posizione inferiore per qualche scettico. Devo ammettere che a livello di talento Messi è qualcosa di straordinario: ha fatto dei gol talmente belli che non ti viene in mente di farli”.