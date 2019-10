Messi: "CR7 e Ibrahimovic? Preferisco che siano gli altri a parlare di me"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ognuno di noi cerca le esperienze che ritiene migliori per se stesso. Io non ho mai avuto la necessità di abbandonare il miglior club del mondo, che è il Barcellona". A parlare è Leo Messi, fresco vincitore della Scarpa d'Oro come miglior realizzatore in Europa della scorsa stagione. L'argentino - tra le altre cose - a La Gazzetta dello Sport risponde anche alla alla domanda su Cristiano Ronaldo, che lo invita spesso ad uscire dalla sua comfort zone blaugrana, a misurarsi con un altro campionato: "Qui mi godo ogni allenamento, ogni partita e la città. Nel complesso si tratta di un’esperienza super completa e ho sempre avuto chiaro in mente qual è il mio obiettivo qui senza aver bisogno di andare a cercarlo altrove.

Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic non perdono occasione di promuoversi: "Io preferisco che siano gli altri a parlare di me - prosegue Messi a La Gazzetta dello Sport -. So ciò che sono, quello che ho fatto e ciò che posso ancora dare, però me lo tengo per me. Che siano gli altri a commentare, a me non piace parlare di me stesso, preferisco sempre pensare al collettivo".