Messi-CR7, si riparte. Cristiano ha 13 gol di margine, ma la Pulce con la Dinamo non sbaglia mai

Con il ritorno in campo di Cristiano Ronaldo, dopo i due turni di stop in Champions imposti dalla positività al Covid-19, riparte stasera la sfida a distanza tra il portoghese e Lionel Messi, il cui incrocio in campo è stato impedito una settimana fa proprio dall'epidemia scoppiata nella Nazionale portoghese e che ha infettato anche il fuoriclasse della Juventus. Il rendimento record dei due in Champions League rende un confronto con qualsiasi altro atleta semplicemente impossibile (il terzo classificato nella classifica all time dei bomber di Champions è Raul, con 71 gol, praticamente doppiato da CR7) e quindi non rimane che concentrarsi sul duello a distanza: stasera entrambi in campo alle 21, con CR7 che tornerà, com'è scontato che sia, a guida dell'attacco della Vecchia Signora in Ungheria e la Pulce di scena in casa contro la Dinamo Kiev.

MESSI E DINAMO, BEL FEELING - Non è certo la squadra più bersagliata dalla Pulce (è l'Arsenal, "bucata" nove volte in sei incroci, ndr) ma con la Dinamo Kiev Messi ha comunque un bel rapporto: due sfide, due gol, entrambi decisivi per la doppia vittoria del Barça. E' lecito aspettarsi che anche stasera Messi possa fare la differenza per i suoi, nel tentativo di assottigliare quel divario ancora presente con CR7 nella classifica marcatori di Champions, che di certo ossessiona il 10 argentino. Perché se vuoi essere il Greatest Of All Time, devi essere il numero uno in ogni classifica. D'altronde, lo stesso Ronaldo avrà una voglia incontenibile di tornare al gol in Europa e l'avversario, il Ferencvaros, dovrà mettercela tutta per poter frenare la furia del cinque volte Pallone d'Oro.