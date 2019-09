Messi dal Granada, derby di Praga: gli impegni delle eurorivali dell'Inter

© foto di Imago/Image Sport

Prossima in Champions per l'Inter contro il Barcellona: i catalani hanno vissuto un inizio di stagione ondivago. Pari europeo contro il Dortmund per 0-0 in Germania, solo sette punti nelle prime quattro in Liga anche se l'ultima è stata un 5-2 in casa contro il Valencia in crisi, a quattro punti su quattro partite giocate e fresco di cambio allenatore e pure di sorprendente vittoria in Champions per 1-0 in casa del Chelsea a Stamford Bridge. Il Barcellona va in casa della sorpresa Granada. Nove punti in quattro partite, il Borussia Dortmund ha pareggiato in Champions League mentre nell'ultima in Bundesliga ha rifilato un poker al Bayer Leverkusen. Domani trasferta tosta: il BVB va in casa dell'Eintracht Francoforte, reduce sia dal ko in patria, 2-1 in casa dell'Augsburg, che da quello in Europa League contro l'Arsenal. Infine lo Slavia Praga che a sorpresa ha fermato 1-1 l'Inter a San Siro: è ora di derby in casa dello Sparta Praga, con lo Slavia però già a +3 dal Viktoria Plzen secondo in classifica e con lo Sparta a -9 dalla capolista.