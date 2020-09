Messi: "Deluso da chi ha messo in discussione il mio barcelonismo. Ma dovevo andare via"

vedi letture

"Mi ha addolorato che fosse messo in discussione il suo barcelonismo". Lionel Messi, nell'intervista a Goal con la quale ha reso nota decisione di rimanere al Barcellona, ha anche commentato come ha vissuto la reazione della gente alla possibilità che lasciasse il blaugrana: "Dopo tutto quello che ho fatto per questo club... Io lo amo e so che non starò meglio da nessun'altra parte. Ma ho anche il diritto di poter decidere: volevo nuovi obiettivi, nuovi traguardi. E un giorno sarei comunque potuto tornare, perché ho tutto a Barcellona. Mio figlio, la mia famiglia, sono qui e non avrei fatto niente di male andandomene: ne avevo bisogno io, ne aveva bisogno il club e sarebbe stata la cosa migliore per tutti".